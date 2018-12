Un oeil sur l’espace

Si le décollage de ce matin se déroule sans encombre, l’astronaute canadien David Saint-Jacques sera propulsé dans l’espace en moins de deux. Quelques minutes après le lancement, prévu à 6 h 31, heure de Montréal, on apprendra si la fusée Soyouz emprunte le chemin rapide ou le chemin plus long pour se rendre à la Station spatiale internationale (SSI). Dans le meilleur des cas, elle tournoiera quatre fois autour de la Terre avant de s’arrimer à la SSI. Le voyage ne prendra alors que six heures, et la rencontre entre les deux engins aura lieu vers 14 h 30. Si le décollage est plus ardu que prévu, la fusée devra virevolter autour de la Terre pendant deux jours avant d’avoir une nouvelle chance de réussir son rendez-vous.



David Saint-Jacques demeurera à bord de la SSI pendant plus de six mois. Il est le huitième astronaute canadien à visiter l’espace.