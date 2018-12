Le milieu communautaire, syndical et étudiant redemande 15$ l’heure

Plus d’une centaine d’organisations communautaires, syndicales et étudiantes reviennent à la charge avec la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure, tout en réclamant le maintien des services publics et un meilleur financement du milieu communautaire. Dans une déclaration commune de quelque 117 signataires dévoilée dimanche, la coalition insiste sur el fait qu’une telle hausse du salaire minimum ne pourrait se faire au détriment du filet social. Plusieurs données confirment que le salaire mininum actuel de 12 $ l’heure est insuffisant pour « permettre à des familles de se sortir de la pauvreté », avance la présidente de la CSQ, Sonia Éthier.