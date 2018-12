Quoi retenir de la fin de semaine?

Le «chaos» à Paris

Paris s’est de nouveau retrouvé en proie aux violences samedi, alors que des manifestants ont construit des barricades, incendié des voitures et brisé des vitrines en marge de nouveaux rassemblements de « gilets jaunes ». Les premiers affrontements entre casseurs et policiers ont eu lieu près de l’emblématique Arc de triomphe, en haut de l’avenue des Champs-Elysées, puis ils se sont répandus dans l’ouest de la capitale française. On rapporte une centaine de blessés.

Dimanche, le président français, Emmanuel Macron, tout juste rentré du sommet du G20 à Buenos Aires, a convoqué une réunion de crise et a demandé au premier ministre, Édouard Philippe, de recevoir « les chefs de partis représentés au Parlement ainsi que des représentants des manifestants ». Aucune date pour une telle rencontre n’a pour le moment été dévoilée.