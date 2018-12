Les photos de la semaine du 25 novembre

3 Pasadena (États-Unis), 26 novembre 2018 | «Atterrissage confirmé!» Après un voyage de plus de sept mois, la sonde InSight de la NASA — la première à réussir un tel exploit depuis le véhicule américain Curiosity il y a six ans — s’est finalement posée comme prévu à la surface de Mars, lundi. Son entrée dans l’atmosphère martienne a donné bien des sueurs froides à la centaine d’ingénieurs et de scientifiques qui ont rendu ce projet possible, au terme de sept longues années de travail intensif. Au cours de sa mission, l’appareil devra écouter l’intérieur de la planète rouge pour tenter de comprendre l’épaisseur et la composition du sol, de la croûte jusqu’au noyau, dont on ignore s’il est liquide ou solide. À terme, ces connaissances devraient permettre aux scientifiques de l’agence spatiale américaine de mieux comprendre la formation de la planète, et par conséquent de la Terre. Ai Seib Agence France-Presse