Quoi surveiller aujourd'hui?

Et vint le G20

Les rencontres et les tractations commencent à Buenos Aires, où sont reçus les représentants des vingt nations qui dominent l'économie mondiale, même si dans les faits le pays hôte, l’Argentine, subit une crise économique profonde.



Le sommet pourrait servir à atténuer les tensions entre les États-Unis et d'autres géants, dont la Chine et l'Union européenne, notamment sur la question de la taxation des voitures.La rencontre entre les présidents Poutine et Trump samedi a été annulée.



Le Canada va vraisemblablement tenter de faire reculer Washington sur les tarifs douaniers imposés à l'acier et l'aluminium.