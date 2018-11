La route du chantier de la Romaine bloquée par les Innus de Nutashkuan

Le chantier hydroélectrique de la rivière Romaine n’était plus accessible mercredi, bloqué par les Innus de Nutashkuan. Ils manifestent depuis une semaine près du terrain pour demander à Hydro-Québec une nouvelle entente sur le déboisement. La communauté estime que la société n’a pas respecté ses engagements. « On trouve les propositions d’entente inacceptables et insuffisantes. […] On est tannés, on est écoeurés par la situation », a fait valoir le directeur général de la communauté, Daniel Malec. De son côté, Hydro-Québec s’est dite « préoccupée » par la situation, craignant « pour la sécurité des travailleurs ». « Les activités continuent, mais on évalue la possibilité d’évacuer les 750 personnes », indique Hydro-Québec.