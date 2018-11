Neige sur le Québec: ce que vous devez savoir

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour plusieurs secteurs du Québec, mais l'a finalement retiré pour Montréal.



La métropole ne recevra finalement que 5 cm de neige, alors que les précipitations se transformeront en pluie pendant la journée. Des rafales de 60 km/h continueront toutefois de balayer la ville.



Dans certaines régions de l'est du Québec, on prévoit d'ailleurs des vents violents accompagnés de fortes averses de neige. Les accumulations pourraient atteindre 20 cm dans la Vieille Capitale et jusqu'à 70 cm dans Charlevoix.



Une onde de tempête est aussi à prévoir à Québec mardi soir, et des débordements sont à prévoir en raison des vents et de la marée haute.



Les conditions météorologiques pourraient rendre les déplacements difficiles dans l'est du Québec: chaussées enneigées et glissantes et visibilité réduite sont à prévoir.



Les écoles sont-elles fermées?

En raison des importantes quantités de neige prévues dans cette région, toutes les écoles de la Commission scolaire de Charlevoix sont fermées. La plupart des écoles de la Commission scolaire des Samares, dans Lanaudière, sont également fermées.



D'autres détails suivront.