Retour en poste

Les employés de Postes Canada devraient être de retour au travail aujourd’hui, à partir de midi. Le verdict est tombé hier soir : les sénateurs ont adopté le projet de loi spéciale mettant fin aux grèves tournantes touchant l’entreprise depuis 5 semaines. Une décision qui tombe avant que Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes ne trouvent une entente. Il ne leur reste désormais plus que 90 jours pour régler les questions litigieuses, avant de se faire imposer un règlement.