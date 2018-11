L’enseigne du Archambault de la rue Ste-Catherine retirée

La célèbre enseigne du magasin Archambault qui trône au coin des rues Berri et Sainte-Catherine depuis des décennies a été retirée lundi matin.

« Nous ne sommes plus locataires du bâtiment qui est au 500 rue Sainte-Catherine. De ce fait, nous avons dû retirer l’enseigne qui était sur le bâtiment », affirme la directrice du marketing et des communications pour Renaud-Bray et Archambault, Émilie Laguerre.

Le magasin Archambault n’occupe plus les locaux accessibles par l’entrée située au coin de Berri et Sainte-Catherine, où se trouve désormais la nouvelle radio QUB. Mme Laguerre précise que les trois autres enseignes historiques du magasin Archambault, de tailles plus petites, ont été conservées sur la façade des locaux toujours occupés par la compagnie.

La porte-parole indique que l’enseigne n’a pas de valeur patrimoniale et qu’un permis de la Ville de Montréal a été obtenu pour permettre son retrait. « Tout le monde était au courant. »

« On a cherché des solutions [pour préserver l’enseigne], on n’a pas réussi à en trouver », ajoute-t-elle.

Il était prévu que l’enseigne de près de 12 mètres de haut prenne le chemin du dépotoir, mais les réactions causées par l’annonce de son retrait pourraient cependant changer les choses, explique la porte-parole.

« Le battage médiatique fait activer les choses. Il y a des gens qui nous appellent pour la récupérer. On n’est pas contre. Les choses vont suivre leur cours, je ne peux pas vous donner plus d’informations. »

Cas semblables

Qu’elle ait une reconnaissance formelle ou non, l’enseigne du Archambault fait malgré tout partie du patrimoine commercial de Montréal, soutient le directeur des politiques d’Héritage Montréal, Dinu Bumbaru.

À son avis, le sort de cette enseigne est comparable à la saga entourant celle de Farine Five Roses, qui a bien failli disparaître du paysage urbain montréalais il y a une dizaine d’années.

En 2006, Le Devoir avait révélé que le néon risquait le démantèlement dans la foulée de la vente de la marque Five Roses à Smucker, qui détient aussi Robin Hood. Archer Daniels Midland (ADM) n’entendait pas payer pour faire valoir une marque qu’elle ne détenait plus. Quelques semaines plus tard, ADM et Smucker assuraient qu’ils étudieraient les options afin de préserver l’enseigne. Une solution a été trouvée et l’enseigne éclaire toujours le ciel de Montréal.

« Quand on a deux multinationales américaines, qui prennent le temps de poser un geste comme ça, d’une manière discrète, mais réelle et authentique pour préserver le patrimoine, on se demande comment ça se fait que deux sociétés bien d’ici, Québecor et Renaud-Bray, ne sont pas capables de faire la même chose », s’insurge M. Bumbaru.