Le moulin du Petit-Sault en partie rasé à la pelle mécanique

Le moulin du Petit-Sault à l’Isle-Verte n’échappe pas au pic des démolisseurs. Après qu’il se soit désagrégé et qu’une partie de sa structure se soit retrouvée à entraver le cours des eaux, une pelle mécanique a fait disparaître une large portion de ses vestiges samedi. Environ le tiers du bâtiment demeure pour l’instant debout. Ce bâtiment historique, daté de 1823, était pourtant classé de longue date par le gouvernement. L’État québécois avait en effet reconnu dès 1962 son intérêt majeur. Fait de pierres dans un plan rectangulaire à deux étages, coiffé d’un toit à deux versants, ce moulin à farine était situé dans la municipalité de Isle-Verte, près de la route 132, où les citoyens ont pu le voir se désagréger petit à petit au fil du temps.

En 2016, le Réseau d’information sur les municipalités avait demandé des comptes aux élus locaux à l’égard du bâtiment dont la toiture venait de s’effondrer dans l’indifférence quasi générale, bien qu’il s’agisse du « plus ancien moulin à farine qui subsiste dans le Bas-Saint-Laurent ».

Ce moulin donna la farine nécessaire à la vie des citoyens pendant plus de deux siècles. On arrêta de l’utiliser dans les années 1940. Sa grande roue fut sortie au milieu des années 1950. Classé par le gouvernement de Jean Lesage, il s’agissait d’un des plus vieux sites historiques reconnus de tout le Bas-Saint-Laurent.

Depuis 2010, plusieurs citoyens avaient milité pour qu’on s’occupe du moulin laissé à l’abandon. Son importance patrimoniale avait été jugée très tôt de première importance en 1962 par le tout nouveau ministère des Affaires culturelles du Québec. Le moulin à eau du Petit-Sault de l’île Verte, connu aussi sous le nom de Moulin à eau Robert-Lagacé, était laissé à lui-même, malgré l’intérêt patrimonial reconnu par le gouvernement du Québec.

Photo: Domaine public

Construit en pierres des champs, il a été victime du manque d’entretiens de ses propriétaires et de soutiens de la part du gouvernement. Une structure de protection était présente au début de la décennie, mais celle-ci aussi a fini par montrer ses faiblesses. En 2010, la propriétaire des lieux était une Montréalaise qui se disait prête à le céder à qui voudrait bien s’en occuper, suite à l’insistance de citoyens qui notaient l’urgence de s’en occuper. En 2012, notait le quotidien Le Soleil, le nouveau propriétaire souhaitait tout simplement démolir pour reconstruire sur place un immeuble de trois étages. En 2012, il avait déclaré que ça lui « fendait le coeur de voir le moulin dépérir aux abords de la route 132 » et que c’est pour cette raison qu’il en avait fait l’acquisition. Son projet était de reconstruire un site d’interprétation lié à l’univers des meuniers. Le ministère de la Culture, responsable de l’application de la loi, avait alors dit que celle-ci serait respectée.

Selon l’avocat Charles Breton-Demeule, administrateur à la Fédération Histoire Québec, considère que cette nouvelle affaire de destruction d’un bâtiment historique soulève des questions importantes quant à l’attention que nous accordons au Québec aux bâtiments patrimoniaux. « Je crois que collectivement, nous devons nous poser des questions sur la valeur absolue que nous accordons au droit de propriété. Le système de classement fait en sorte qu’on peut limiter l’exercice du droit de propriété au nom de l’intérêt collectif. […] Malheureusement, il y a une certaine frilosité, d’un point de vue politique, à imposer une obligation d’entretien aux propriétaires récalcitrants. C’est tout à fait malheureux, car le législateur aurait la possibilité de rendre la loi plus sévère, mais ne le fait pas entre autres pour cette raison, parce que le droit de propriété jouit d’une importance qui est trop souvent incompatible avec la protection du patrimoine. »

Et Breton-Demeule de citer Victor Hugo : « Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire c’est dépasser son droit. »

Le propriétaire actuel, Yves Côté, a obtenu les autorisations nécessaires pour enlever les parties qui ont fini par s’effondrer et qui risquaient désormais d’entraver le débit de la rivière.