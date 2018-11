Les photos de la semaine du 18 novembre

2 Sulawesi (Indonésie), 19 novembre 2018 | Des experts ont trouvé près de 6 kg de plastique dans l’estomac d’une baleine morte qui s’est échouée sur les rives de l’est de l’Indonésie lundi, près du parc national de Wakatobi. Dans l’estomac du grand cachalot de 9,5 m se trouvaient 115 gobelets de plastique, 4 bouteilles de plastique, 25 sacs de plastique, 2 sandales, un sac de nylon et plus d’un millier d’autres morceaux de plastique assortis. L’animal était dans un état de décomposition trop avancé pour qu’on puisse déterminer si le plastique a causé sa mort. Muhammad Irpan Sejati Tassakka Associated Press