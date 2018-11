Quoi surveiller cette fin de semaine?

Rencontre sur le Brexit

La fin de semaine sera chaude pour le Brexit: après une rencontre samedi avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la première ministre britannique, Theresa May, sera à Bruxelles dimanche pour signer le fameux projet d'accord conclu entre Londres et l'Union européenne. Cet accord scelle le retrait du Royaume-Uni et ébauche les relations politiques conséquentes.



Mais il y a un mais: le chef du gouvernement espagnol a averti vendredi soir que sans des «garanties» sur l'avenir de l'enclave britannique de Gibraltar, il s'opposerait à la tenue du sommet de dimanche. Cela dit, cette menace est plutôt rhétorique — l'Espagne n'a pas un pouvoir de «veto», bien que sa désolidarisation puisse faire de nouvelles flammèches.