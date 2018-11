Laitue: prudence, même s’il n’y a pas de trace de contamination

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Ottawa — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a analysé plus de 2000 échantillons de laitues fraîches et de salades emballées afin de découvrir l’origine de la récente éclosion de cas d’E. coli, mais n’a trouvé aucun produit contaminé par la bactérie. Aline Dimitri, la chef adjointe de la salubrité des aliments de l’ACIA, a expliqué que ces résultats ne signifiaient pas qu’E. coli avait disparu de la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne, mais laissaient entendre que si la bactérie était effectivement présente, c’était à un très faible taux. Trois autres cas d’infection à l’E. coli ont été confirmés au Québec et en Ontario vendredi. Depuis la mi-octobre, un total de vingt-deux cas ont été signalés, soit un au Nouveau-Brunswick, quatre en Ontario et dix-sept au Québec. Huit patients ont été hospitalisés et l’un d’entre eux a souffert d’un problème aux reins qui frappe la plupart des personnes contaminées par l’E. coli. L’ACIA recommande aux habitants des provinces où des cas d’E. coli ont été détectés de ne pas consommer de laitue romaine et de jeter celle qu’ils pourraient avoir dans leur réfrigérateur.