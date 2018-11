Un autre ex-fonctionnaire de l’ARC accusé de corruption

Ottawa — La GRC a porté des accusations de corruption contre un huitième ancien fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui aurait été acheté par l’entrepreneur en construction Tony Accurso pour fermer les yeux sur ses fraudes fiscales, selon la poursuite. Antonio Girardi, âgé de 54 ans, de Montréal, fait l’objet de divers chefs d’accusation, dont abus de confiance par un fonctionnaire, faux, fraude et complot, a indiqué vendredi la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il doit comparaître le 5 décembre au palais de justice de Montréal. Cet ancien chef d’équipe à l’ARC s’ajoute à la liste des quatorze accusés dans le cadre de l’enquête amorcée en 2008 pour faire la lumière sur des allégations de corruption à l’agence, précise la GRC. Or, la poursuite de l’enquête « à un niveau international » a permis à la GRC de découvrir « l’importance des sommes payées » et de déposer de nouvelles accusations. De nouveaux éléments de preuve, obtenus en collaboration avec les autorités de la Suisse et des Bahamas, ont permis aux enquêteurs de démontrer que « d’importantes sommes auraient été versées dans des comptes bancaires offshore ».