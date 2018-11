Dans l’article intitulé « Guy Ouellette poursuit le gouvernement du Québec » publié en page A 3 le 23 novembre 2018, il aurait fallu lire que la poursuite présume de six manquements de la part de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), et non du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).