Un bris d’une conduite d’eau force l’annulation d’opérations à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le bris d’une conduite d’eau sur le boulevard Rosemont, à Montréal, a provoqué des difficultés d’accès dans un des bâtiments de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont jeudi. Privé d’eau, le service d’ophtalmologie du pavillon Rosemont a dû annuler plusieurs opérations.

Alors que l’arrondissement procède présentement à des travaux sur le boulevard Rosemont, entre les rues Châtelain et Dickson, une conduite d’eau a été sectionnée jeudi matin.

« Depuis 15 h il n’y a plus du tout d’eau potable dans le Pavillon Rosemont, mais on alimente les différents services qui s’y trouvent en bouteilles d’eau pour le moment », explique le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Christian Merciari, précisant que les autres pavillons de l’hôpital n’ont pas été affectés.

Le pavillon Rosemont abrite cinq blocs opératoires, où se déroulent essentiellement des chirurgies en ophtalmologie dont certaines ont dû être repoussées jeudi. On y trouve aussi une clinique de pédiatrie externe ainsi qu’un service de santé mentale.

Des équipes de l’arrondissement tentaient toujours en fin d’après-midi de rétablir la situation le plus vite possible.

« On ne sait pas encore si l’eau potable sera de retour [vendredi]. On va devoir évaluer en matinée la situation pour éventuellement repousser d’autres chirurgies », explique M. Merciari.

Des voies provisoires de circulation ont été aménagées sur les terrains de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour faciliter les déplacements des employés.

Circulation perturbée

Le boulevard Rosemont a été fermé à la circulation entre le boulevard de l’Assomption et la rue Dickson. Les autorités locales conseillent fortement aux automobilistes d’éviter ce secteur jusqu’à nouvel ordre.

Ils sont invités à emprunter les rues Lacordaire, Beaubien et le boulevard de l’Assomption en direction nord-ouest et les rues Dickson, Sherbrooke et le boulevard de l’Assomption en direction sud-ouest. Les véhicules se dirigeant vers l’est sont plutôt invités à emprunter le boulevard de l’Assomption, vers le nord jusqu’à Beaubien, et vers le sud jusqu’à Sherbrooke.