Sonia LeBel s’engage à réformer le droit familial

Photo: Julien Saucier Le Devoir

Québec — La ministre de la Justice, Sonia LeBel, s’est engagée mercredi à entamer une réforme du droit de la famille dans le premier mandat du gouvernement caquiste. Une décision qui est prise alors que huit anciens ministres de la Justice — libéraux et péquistes — signent un manifeste réclamant une modernisation du droit de la famille pour l’ajuster aux nouvelles réalités sociales. Les signataires estiment que l’accès au droit de la famille ne doit plus être le mariage, mais bien la naissance d’un premier enfant, et ce, quelle que soit la forme d’union conjugale. Réagissant à cette sortie, mercredi matin, Sonia LeBel a assuré qu’elle entamerait les travaux requis prochainement, mais n’a pu donner d’échéancier.