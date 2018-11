Il était une fois les marchés de Noël

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En décembre, les effluves de vin chaud et de cannelle embaument les marchés de Noël qui s’installent un peu partout en Europe ainsi que chez nous, depuis quelques années.

On dit que ce serait une déesse païenne germanique du nom de Berchta qui serait à l’origine de la légende de Christkindel. À partir du VIVe siècle, les Germains se réunissaient pour l’honorer dans les Christkindelsmärik qui signifient en langue allemande « marchés de Noël ». En France, c’est le marché de Strasbourg qui est LA référence. On visite ses échoppes depuis 1570. Mais il y a plus ancien encore, puisque le premier marché de Vienne a eu lieu le 6 décembre 1294. Malheureusement, plusieurs marchés de Noël sombrent dans l’oubli jusqu’à ce que la tradition reprenne de plus belle au milieu des années 1990. C’est à cette époque que la renaissance atteint le Québec.

Il n’y a pas de véritable marché de Noël sans des échoppes décorées, une crèche et un père Noël, des biscuits, des gâteaux et du vin chaud, des produits artisanaux et des petites gargotes… Sans oublier l’énorme sapin illuminé et les animations assurées par les musiciens et les chanteurs.

S’inspirant de cette tradition européenne, on a vu nombre de marchés s’implanter un peu partout sur le territoire québécois. En voici une petite liste qui réveillera vos sens et vous donnera envie d’un Noël rempli de produits du terroir provenant de toutes les régions du Québec. On attache nos tuques et c’est parti pour un circuit des plus festifs.

Le marché de Noël et des traditions de Longueuil

À Longueuil, le marché de Noël est porté à bout de bras par l’organisme Métiers et Traditions, qui regroupe des artisans capables de transmettre les savoir-faire des métiers anciens. Depuis 2007, le marché de Noël est un événement majeur bourré d’authenticité et tout à fait actuel. Oui, il y a du vin et du chocolat chaud ainsi que des 5 à 7, des ateliers de bricolage et des démonstrations de tonnelier et de bardeleur. Le père Noël attendra les enfants, qui pourront aussi explorer la forêt enchantée. Et bien sûr, une cinquantaine d’exposants accueillent les visiteurs avec vins, fromages, produits de l’érable, confitures ainsi que des bijoux, des vêtements écolos, des tricots et des accessoires…



Tous les week-ends du 30 novembre au 22 décembre

Le marché de Noël allemand de Québec

Avec quatre-vingts exposants, il est facile de trouver un cadeau pour tout le monde sur la liste. Ici, on vend des produits du terroir québécois, mais aussi des spécialités allemandes et européennes. On pourra déguster sur place les traditionnels gâteaux allemands arrosés d’un vin ou d’un chocolat chaud. Pour l’ambiance, les cinq musiciens débridés du Kouglof Krapfen proposent un répertoire néobavarois ! Le tout emballé dans des jeux de lumière grandioses avec, comme toile de fond, le Vieux-Québec…

Du 22 novembre au 23 décembre

Noël au marché de la gare de Sherbrooke

Le marché de la gare de Sherbrooke propose un temps des Fêtes à échelle humaine ! Dans une ambiance complètement festive, on pourra se promener, choisir son sapin et trouver le cadeau idéal. Les marchands intérieurs seront de la fête ainsi qu’une douzaine de producteurs locaux ; on pourra tout acheter pour préparer le meilleur des festins de Noël. Pendant que les gourmands goûteront les dégustations, les autres pourront faire un tour de calèche ou demander à leurs animaux de compagnie de prendre la pose avec le père Noël !



Tous les week-ends du 30 novembre au 23 décembre

Le marché de Noël de Sutton

C’est un véritable village de toile qui s’installe à Sutton : des igloos, wigwams et chapiteaux abritent près de 60 exposants. On y trouve des produits locaux et des artisans. Un petit train électrique et le père Noël amusent les enfants. Gâteaux cuits à la broche, produits de beauté de tradition autochtones, tricots et sacs recyclés, produits du sapin et jus de rhubarbe… La liste est longue de produits originaux !



24 et 25 novembre et 1er et 2 décembre

Le marché de Noël européen de Saguenay

Avec son look design chaleureux, le marché de Noël européen est situé sur la très belle place du Citoyen de Saguenay. Il réinvente la tradition de la forêt illuminée et de l’immense sapin. Un bistro, du vin chaud, un grand feu de bois et une foule d’exposants… Que peut-on demander de plus ?



Le 30 novembre et les 1er, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 décembreConsultez la page Facebook.

Le marché de Noël du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Dans un environnement magnifique, plus de cent kiosques attendent les visiteurs avec animations pour les enfants, un forgeron sur place et les animaux de la ferme. Mais ici, c’est du sérieux puisque tous les chefs amateurs grands ou petits sont conviés à participer au concours de la meilleure tourtière : le gagnant remportera un panier-cadeau et une paire de billets pour le spectacle de Jean-Pierre Ferland à la basilique Notre-Dame-du-Cap le 20 décembre.

Les 15 et 16 décembre

Le marché de Noël de Laval

Pour cette huitième édition, soixante-dix artisans se sont donné rendez-vous sous un chapiteau chauffé et, à l’extérieur. Ils offrent des idées-cadeaux originales, tandis que la Halte nordique propose du chocolat chaud sous l’igloo. On pourra aussi déguster le miel des ruches du Centre de la nature, où quelque 50 000 abeilles ont travaillé durant tout l’été. Un atelier bricolage vous permettra de décorer un mini-sapin et de le rapporter à la maison ! Et il ne faudrait pas oublier d’utiliser la machine à voeux : on choisit son décor et une caméra nous filme en train d’offrir nos voeux qui seront ensuite transmis par courriel… Bref, une foule d’activités attend les visiteurs !



Du 7 au 9 décembre