La CLES claque la porte de la Fédération des femmes du Québec

Photo: Getty Images

Deux organisations de femmes claquent la porte de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), qui a décidé de reconnaître le travail du sexe comme un choix volontaire chez certaines, le 28 octobre dernier. Opposée à cette décision, la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) a annoncé mercredi qu’elle préférait se retirer après « consultation de ses 50 groupes membres et 200 membres individuels ». Le Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) a emboîté le pas. Les deux organismes reprochent à la FFQ d’avoir choisi une voie menant à plus de divisions, mettant en péril sa représentativité ainsi que l’avancement de l’égalité pour toutes.