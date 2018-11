Cinq raisons de vivre en résidence

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Malgré tous les beaux moments et souvenirs rattachés à la maison, les enfants ont quitté le nid familial pour voler de leurs propres ailes et vous vous demandez s’il est temps d’aller vivre en résidence ? Pour vous aider à prendre votre décision, voici cinq bonnes raisons de faire le grand saut.

1. Pour profiter pleinement de la vie

En vous délestant de toutes les tâches pénibles qu’entraîne l’entretien d’une maison, vous aurez tout le temps de vous adonner à vos loisirs préférés : aller au théâtre, voyager, faire du sport. Sans compter tout l’argent que vous économiserez sur les frais d’entretien et que vous pourrez consacrer à des choses que vous aimez.

2. Pour vous faire des amis

Le fait de pouvoir côtoyer, chaque jour, des gens qui ont le même âge et les mêmes passe-temps que vous est l’un des avantages que vous aimerez le plus en vivant en résidence. Pour les personnes qui vivent seules, il s’agit d’une façon de briser l’isolement sans devoir dépendre de leur famille.

3. Pour vous faire traiter aux petits soins

Que diriez-vous de pouvoir manger au resto tous les jours et de profiter de tous les services sous un même toit, comme un salon de coiffure et d’esthétique, une salle de cinéma et un centre de conditionnement physique ? La plupart des résidences pour aînés sont de véritables petits villages avec toutes les commodités qu’on peut souhaiter. Lors des froides journées d’hiver, on peut ainsi vaquer à toutes ses occupations sans mettre le nez dehors.

4. Pour avoir l’esprit tranquille

De la surveillance par caméra aux soins infirmiers accessibles 24 heures sur 24, les résidences constituent des milieux de vie hautement sécuritaires pour leurs occupants. Les services étant généralement évolutifs, vous pouvez ajouter des soins, comme l’aide au bain ou l’aide à l’habillement si votre état de santé se détériore.

5. Pour ne jamais vous ennuyer

Il y a tellement d’activités offertes dans la plupart des résidences du Québec que vous n’aurez pas assez d’une semaine pour tout faire : activités sportives et culturelles, cours en tous genres, sorties de groupe, etc. Des récréothérapeutes se chargent de vous divertir, de vous garder en forme et de stimuler tous vos sens par des activités adaptées à votre condition.



Si vous hésitez encore, une visite s’impose. Il n’y a rien de tel que de discuter avec des résidents pour vous faire une bonne idée de la vie en résidence.