Pas les moyens de vivre en résidence?

Combien vous coûte votre demeure présentement ? Hypothèque ou loyer, frais de chauffage et d’électricité, taxes scolaires et municipales, téléphone, câble, Internet, transport, épicerie, etc. En faisant la liste de toutes vos dépenses, vous serez en mesure de mieux les comparer avec les coûts réels de la vie en résidence, puisque plusieurs de ces services sont inclus dans le prix mensuel.

Moins de dépenses à prévoir

Selon la distance qui vous sépare des commerces de proximité, vous devez présentement sortir de chez vous plusieurs fois par semaine pour vous rendre au supermarché, à la clinique, à la banque et, à l’occasion, au resto et au cinéma. En résidence, la plupart de ces services se trouvent à l’intérieur de l’édifice ou à courte distance de marche. Certains services, comme la chapelle, l’infirmerie et le centre de conditionnement physique, sont habituellement inclus dans le prix, alors que d’autres tels que salon de coiffure et d’esthétique, épicerie et pharmacie relèvent de commerces indépendants.

Propriétaire ou locataire

Vous êtes actuellement propriétaire d’une maison qui est entièrement payée ou pratiquement payée ? N’oubliez pas d’inclure le montant que vous obtiendrez de la vente de celle-ci dans le calcul de vos revenus. Certaines résidences vous offrent le choix entre devenir propriétaire en formule condominium ou de louer un appartement. Si vous achetez, il ne vous restera plus qu’à débourser pour recevoir des services, selon vos besoins. Si vous louez, la vente de votre maison devrait vous permettre d’acquitter les frais de loyer et de services pendant plusieurs années.

Aide gouvernementale

Si, après avoir fait tous vos calculs, vous n’y arrivez toujours pas, c’est peut-être que vous oubliez de considérer un élément important : les divers programmes d’aide financière des gouvernements du Québec et du Canada destinés aux aînés. Outre la pension de retraite du Régime de pensions du Canada, la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, il existe d’autres mesures auxquelles vous pourriez avoir droit, comme les deux suivantes : le Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés. Cette aide financière est accordée par le gouvernement du Québec aux aînés de 70 ans ou plus sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable équivalant à 34 % des dépenses liées à des services de maintien à domicile admissibles. L’aide maximale est de 6630 $ pour une personne autonome et s’élève à 8670 $ pour une personne non autonome.

Le Certificat de crédit d’impôt pour frais de préposé aux soins.Ce certificat permet à la personne aînée d’obtenir un crédit d’impôt pour les frais d’un préposé aux soins pour elle-même ou pour son conjoint. Les frais que vous pouvez réclamer comme frais médicaux peuvent inclure la part des salaires et traitements payés à tous les employés d’un établissement (autres que les soins à temps plein dans une résidence ou un établissement de soins) qui accomplissent diverses tâches, dont la préparation des repas, l’entretien ménager, les soins de santé, les activités sociales, les soins de beauté et le transport.