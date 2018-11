Comment bien choisir sa résidence?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les nouvelles résidences pour personnes âgées qui sont construites dans la grande région de Québec depuis quelques années sont de véritables petits paradis qui font l’envie des générations plus jeunes par leur emplacement privilégié et tout le confort qu’elles offrent. Lors d’une visite, on ne peut qu’être charmé par la panoplie de services offerts, qui rivalisent avec ceux de certains grands hôtels.

Toutefois, avant de signer un bail, vous devez d’abord vous assurer que le prix respecte votre budget. Est-ce que la mensualité comprend tous les services ? Outre les services de base, vous devez également prévoir ceux qui pourraient s’ajouter advenant une perte d’autonomie. Voici quelques critères dont vous devriez tenir compte dans le choix d’une résidence pour vous-mêmes ou pour un proche.

L’établissement

Lors de votre visite, prenez soin de vérifier certains points importants. L’immeuble est-il bien entretenu et sécuritaire, avec des rampes d’accès et des mains courantes ? La résidence détient-elle le certificat de conformité donné par les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) du Québec ? Y a-t-il des caméras à l’entrée et dans les aires communes ? Les dimensions de l’appartement sont-elles convenables ? Quel est le niveau de bruit ? Le chauffage et la climatisation peuvent-ils être réglés à l’intérieur de l’appartement ?

Les services

N’hésitez pas à poser des questions au sujet de l’offre de services. Quels sont les services de base qui sont compris ? Y a-t-il du personnel médical sur place 24 heures sur 24 ? Y a-t-il des services à proximité de la résidence ? Y a-t-il des appartements disponibles pour les personnes en perte d’autonomie qui nécessitent davantage de soins ? Les résidents ont-ils accès à des espaces verts, comme une cour intérieure ? Des activités sont-elles organisées pour les résidents ?

L’atmosphère

Votre première impression est souvent la meilleure conseillère ! Parlez à des résidents pour tenter de connaître les points forts et les points faibles de la résidence. Depuis combien de temps y résident-ils ? Est-ce que la vie y est agréable ? Est-ce qu’on s’y ennuie ? Y a-t-il de l’animation et des événements spéciaux ? Des sorties sont-elles organisées à l’occasion ? Le personnel est-il chaleureux et serviable ? Les lieux sont-ils paisibles ? La nourriture est-elle savoureuse ? Pourquoi ne pas aller prendre un repas à la cafétéria pour vous faire une idée par vous-même ?

Questions légales

Il y a également beaucoup de détails techniques à considérer. Quelle est la durée du bail ? Y a-t-il des inclusions et des exclusions ? Quelles sont les règles de fonctionnement ? Quelle est la politique de l’établissement en cas de départ, d’urgence ou de décès ? N’hésitez pas à apporter le bail chez vous pour prendre le temps de le lire et de réfléchir avant de le signer.

Si tous ces aspects techniques vous insécurisent, sachez que vous pouvez également faire affaire avec un conseiller en résidences pour personnes âgées, et ce, tout à fait gratuitement. Il vous sera ainsi possible de mieux comparer les différentes résidences disponibles dans votre région et de faire une présélection. Vous éviterez ainsi de visiter des résidences qui ne répondent pas à vos besoins et à votre budget. Sachez enfin que la décision vous appartient. Après tout, c’est de votre milieu de vie qu’il est question.