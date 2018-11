Filature mortelle: le policier Patrick Ouellet écope de huit mois de prison 

L'ancien policier Patrick Ouellet écope d'une peine de huit mois de prison et d'une interdiction de conduite de 20 mois pour avoir causé la mort du petit Nicholas Thorne-Belance lors d'une opération de filature à très haute vitesse en février 2014.

Le juge Éric Simard a accueilli la suggestion commune formulée par la Couronne et la Défense qui demandaient qu'on considère que M. Ouellet était en service lorsqu’il a causé la mort d'un enfant.

Reconnu coupable en juillet dernier de conduite dangereuse ayant causé la mort d’un enfant, Patrick Ouellet était passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatorze ans.

Lors des observations sur la peine en octobre dernier, les deux parties ont recommandé au juge de prendre en considération le fait qu’il était en service lorsque, en roulant à près de 134 km/h, il a percuté la voiture conduite par le père du jeune garçon de cinq ans un quartier résidentiel de Saint-Hubert.

Lors de son procès, Patrick Ouellet avait soutenu que « la vitesse était la seule option » pour rattraper le suspect et ne pas faire échouer l’opération de filature à laquelle il participait. Il avait allégué que, dans de telles missions, des excès de vitesse étaient parfois nécessaires et admis que l’opération menée ce jour-là n’était pas « urgente », mais néanmoins « pressante ».

L'ancien policier, qui sera destitué de la Sureté du Québec (SQ), s’était présenté à la barre des témoins lors des représentations sur la peine et avait offert ses condoléances à la famille de l'enfant.

« Ma perception des risques associés à la vitesse a bien changé. Chaque panneau préventif sur la vitesse, chaque véhicule de police que je croise, chaque fois que je prends la route accompagné de mes deux enfants, chaque véhicule qui me dépasse rapidement me rappellent douloureusement l’accident dans lequel je fus impliqué », avait mentionné Patrick Ouellet, qui est père d’une fillette de 3 ans et d’un poupon de sept mois.

« Aucune mission policière ne vaut la perte d’une vie humaine », avait-il confié, en se retournant vers la mère de la victime.

D'autres détails suivront.