Sous les projecteurs : le vérificateur général

C’est ce matin, à 10 h, que le vérificateur général du Canada rend publics ses rapports d’automne, au nombre de sept. Parmi les sujets sur lesquels Michael Ferguson s’est penché, on compte les comportements sexuels inappropriés dans les Forces armées canadiennes et la connectivité des régions rurales et éloignées.

Peu après le dépôt des rapports, les ministres Catherine McKenna, Chrystia Freeland, Ralph Goodale, Diane Lebouthillier, Navdeep Bains et Harjit Sajjan réagiront aux conclusions du vérificateur en conférence de presse.