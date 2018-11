Julie Surprenant: la CAQ interpellée sur le registre des prédateurs sexuels

Le père de Julie Surprenant, une jeune fille disparue depuis près de 20 ans, espère avoir une oreille plus attentive à Québec pour que sa demande répétée de créer un registre public des prédateurs sexuels se réalise. « La disparition de Julie aurait pu être évitée, a-t-il soutenu. C’est ce qui me fâche le plus », a déclaré Michel Surprenant, dimanche, en conférence de presse en compagnie de son avocat, Marc Bellemare, et du cinéaste Stéphan Parent, qui réalisera un documentaire pour les 20 ans de la disparition de l’adolescente de 16 ans, survenue en novembre 1999. M. Surprenant espère que le nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec donnera suite à sa promesse de créer un registre public des prédateurs sexuels.