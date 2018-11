Les étudiants dans la rue

Las d’être considérés comme de la main-d’oeuvre bon marché, plus de 50 000 étudiants du cégep et de l’université entrent en grève ce matin pour revendiquer la rémunération des stages. De Montréal à Québec en passant par Sherbrooke et Rimouski, plusieurs associations étudiantes facultaires se sont dotées d’un mandat de grève pour la semaine complète, tandis que d’autres étudiants n’iront pas à leurs cours seulement certaines journées. Mercredi, tous les grévistes convergeront vers Montréal pour une grande manifestation.