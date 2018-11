Les photos de la semaine du 11 novembre

2 Paris, 11 novembre 2018 | La France a souligné en grande pompe dimanche le centenaire de la signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Plus de 70 dirigeants se sont réunis à Paris pour commémorer ce conflit d’une ampleur sans précédent, une boucherie qui aura conduit à la mort 18 millions de personnes. Sous une pluie fine et froide de novembre, les présidents américain (Donald Trump), français (Emmanuel Macron) russe (Vladimir Poutine) et la chancelière allemande (Angela Merkel), notamment, se sont réunis sous l’Arc de triomphe, en haut de la célèbre avenue des Champs-Elysées. M. Macron a profité de l’occasion pour dénoncer le nationalisme dont se réclame son homologue américain. « Le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa trahison », a-t-il lancé. Benoît Tessier Agence France-Presse