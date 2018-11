Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un œil sur les feux en Californie

Après plus d'une semaine à faire rage dans le nord et le sud de la Californie, les feux de forêt Camp et Woolsey ont fait jusqu'ici 71 morts et plus de 1000 disparus. Ce bilan pourrait s'aggraver durant la fin de semaine puisque les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants et identifier les corps calcinés.



Donald Trump doit rencontrer samedi des familles de victimes et des citoyens évacués. Le président américain a décrété l'état de «catastrophe majeure» pour les zones incendiées — mais cela, après avoir créé la polémique en accusant la Californie, contrôlée par les démocrates, de mauvaise gestion des forêts, alors que celles-ci... sont en majorité contrôlées par l'État fédéral.