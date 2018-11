Première bordée de neige à Montréal

Une dépression en provenance des États-Unis déverse une première bordée de neige dans le sud du Québec, vendredi matin.



Quel est l'état des routes?

[Conditions météo] ? ❄ Les effets de la tempête se font sentir sur le réseau bus aujourd’hui, et des retards sont à prévoir. Planifiez plus de temps pour vos déplacements, et soyez prudents! https://t.co/XR2M98VJN9 #stminfo pic.twitter.com/o0XpzcCoMO — STM (@stminfo) 16 novembre 2018

Y a-t-il des écoles fermées?

L'hiver arrive plus tôt que prévu, alors que les automobilistes ont encore un mois avant d'être contraints d'installer leurs pneus d'hiver. Des conditions routières plus difficiles sont donc à prévoir.Ceux qui se tourneront vers les transports en commun devront également faire preuve de patience puisque la Société de transport de Montréal (STM) annonce des retards en ce qui concerne le réseau d'autobus.Des retards et des annulations sont également à prévoir du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau Les batailles de boules de neige dans les cours d'école risquent d'être nombreuses en cette dernière journée de la semaine puisque les écoles restent ouvertes, malgré les conditions météorologiques.

Quelles sont les accumulations prévues?

Selon Environnement Canada, dans la région de Montréal, les précipitations demeureront soutenues en matinée et faibliront à compter de la mi-journée pour prendre fin la nuit prochaine. Environ 10 cm de neige pourraient tomber durant la journée.



Il s’agit de la première chute de neige significative de la saison dans le sud-ouest du Québec.



Les chutes de neige seront moins importantes au nord du fleuve Saint-Laurent, mais plus fortes au sud. De 20 à 25 cm de neige pourraient tomber dans les secteurs montagneux des Cantons-de-l’Est.



Dans la région de Québec et sur la Côte-Nord, les accumulations de neige devraient être inférieures à 10 cm, selon Environnement Canada, mais elles devraient être d’environ 15 cm dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

