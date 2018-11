Demande d’asile: vers la fin d’une saga

L’incroyable saga de la famille qui attend depuis neuf ans une réponse à sa demande d’asile est sur le point de connaître son dénouement. Le sort de cette famille originaire du Moyen-Orient, dont on ne peut révéler l’identité, est maintenant entre les mains d’un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) qui a pris la requête en délibéré mercredi au terme d’une deuxième journée d’audience. Rappelons que cette famille de trois enfants installée au Québec depuis neuf ans n’avait jamais eu la chance de plaider sa cause devant la CISR en raison de nombreux cafouillage du système. À maintes reprises sur plusieurs années, ladite audience a été reportée parce qu’aucun interprète n’avait été assigné ou que celui-ci n’avait pas d’accréditation.