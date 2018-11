Apprivoiser la mort pour prévenir le suicide

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Connu dans le monde universitaire comme le fondateur et le directeur du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE), qui gère le plus grand centre de documentation francophone sur le suicide au monde, Brian Mishara est aussi l’un des cofondateurs de l’Association québécoise de prévention du suicide.

« C’est important de s’impliquer directement et d’utiliser le résultat des recherches pour améliorer le monde », lance d’entrée de jeu le lauréat 2018 du prix Pierre-Dansereau. Cette phrase résume parfaitement l’esprit du prix, qu’il perçoit davantage comme « une reconnaissance de l’importance du service à la communauté » de la recherche universitaire que comme une marque de reconnaissance de son œuvre scientifique et communautaire.

Du suicide à l’aide médicale à mourir

Il suffit de jeter un œil aux bibliothèques débordantes dans son petit bureau, situé au 4e étage du pavillon Adrien-Pinard de l’UQAM, pour cerner son champ de pratique et de recherche : la prévention du suicide.

Sur le coin de son bureau, on aperçoit ainsi un exemplaire du livre Euthanasia and Assisted Suicide : Lessons from Belgium, publié l’an dernier aux Presses de l’Université Cambridge. C’est qu’en plus de se pencher sur la prévention du suicide, le chercheur est également impliqué dans la recherche sur l’encadrement législatif de l’aide médicale à mourir.

« On a une obligation de ne pas fournir la mort comme traitement quand il y a d’autres thérapies disponibles, tranche le directeur du CRISE. Je n’aime pas l’idée que la mort soit un substitut à un traitement. » Il souligne que le personnel médical a « une obligation de soulager la souffrance, quand c’est possible », et rappelle que si la pratique de l’aide à mourir est très récente au Canada et au Québec, le suicide est un phénomène vieux comme le monde.

Changer le paradigme

Dans une étude qui a fait marque, publiée en 1897, le sociologue français Émile Durkheim en a fait la démonstration empirique. « Le suicide existe depuis toujours », confirme Brian Mishara en nous lançant un regard perçant à travers ses petites lunettes rondes. « Ça touche toutes les sociétés du monde », lance celui qui travaille sur des projets de prévention du suicide dans le métro de Montréal, mais qui s’inquiète aussi de la crise qui sévit au Nunavik.

Soucieux de mettre son expertise au service des communautés les plus vulnérables d’ici et d’ailleurs, le chercheur collabore aussi à des projets au Maghreb et dans la Corne de l’Afrique. Il a d’ailleurs décidé de faire don de la bourse de 5000 $ associée à son prix de l’Acfas au projet Comprehensive Community Based Rehabilitation au Somaliland (CCBRS).

Son plus grand rêve serait, paradoxalement, de rendre son champ de recherche obsolète. « J’aimerais beaucoup qu’on n’ait plus besoin de faire de la prévention du suicide », confie Brian Mishara. C’est en partie dans cet esprit qu’il a mis sur pied, il y a bientôt quinze ans, le programme de promotion de la santé mentale en milieu scolaire Les amis de Zippy, destiné au 6-7 ans, et qu’il a lancé il y a quelques années le programme scolaire Passeport : s’équiper pour la vie, qui vise à favoriser le bien-être émotionnel des enfants de 9 à 11 ans.