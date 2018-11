Grèves tournantes à Postes Canada: Toronto de nouveau touchée

Postes Canada annonce mardi que les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont déclenché un peu plus tôt en matinée des grèves à Toronto et au centre de distribution de York à Scarborough, près de la Ville-Reine.

Des grèves tournantes se poursuivent également au Centre de traitement du Pacifique, près de Vancouver, de même que dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse, notamment à Halifax, Dartmouth, Lakeside et Tantallon.

Par contre, la grève est terminée dans la région de Gaspé, au Québec.

L’employeur affirme que depuis le 22 octobre, les grèves tournantes déclenchées par les membres du STTP ont interrompu les opérations de Postes Canada dans plus de 150 collectivités du Canada.

Pour leur part, les négociateurs syndicaux affirment qu’il n’y a guère eu de progrès au cours des deux semaines et demie d’affectation d’un médiateur spécial au conflit de Postes Canada.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a mis de la pression sur les négociateurs des deux parties. Il a dit que sa patience avait des limites et laissé entendre que le gouvernement pourrait intervenir si une entente n’était pas conclue sous peu alors qu’approche la période des Fêtes, très achalandée pour le service postal.