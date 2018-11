Otterburn Park: opposition à une tour de télécommunication

Otterburn Park — Une manifestation a eu lieu dimanche après-midi à Otterburn Park contre l’installation d’une tour de télécommunication dans un quartier résidentiel. Parmi les citoyens mobilisés contre ce projet du géant canadien Telus figure le chanteur Matt Laurent, qui a rallié d’autres artistes à la cause, tels que Jonas et Bruno Pelletier. Les autorités municipales s’opposent également à cette tour, qui s’élèverait à une hauteur de 40 mètres et dont la construction a été mise sur la glace en raison de démarches judiciaires. Une pétition en ligne intitulée « Non à la tour Telus à Otterburn Park » soulève des préoccupations quant à la dépréciation de la valeur mobilière des propriétés avoisinantes, de même que pour la santé des résidents en raison de l’exposition aux champs électromagnétiques.