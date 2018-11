Quoi surveiller aujourd'hui?

Étape finale

On connaîtra aujourd’hui le gagnant du Grand Prix du livre de Montréal, qui s’accompagne d’une bourse de 15 000 dollars. Parmi les finalistes sélectionnés par le jury, on retrouve: Marie-Claire Blais (Une réunion près de la mer), Andrée A. Michaud (Routes secondaires), Catherine Lalonde (La dévoration des fées), François Charron (L’herbe pousse et les dieux meurent vite) et Maxime Raymond (Les noyades secondaires).