Les photos de la semaine du 4 novembre

3 Montréal, 7 novembre 2018 | Pendant que certains affirment qu’il est déjà trop tard, d’autres se retroussent les manches pour sauver la planète du naufrage climatique. Mercredi à Montréal, quelque 400 personnalités québécoises étaient rassemblées pour lancer le « Pacte pour la transition ». L’initiative vise à inciter les citoyens à réduire leur empreinte environnementale et à presser les gouvernements d’accélérer la cadence pour contrer les changements climatiques. Tous les citoyens sont invités à signer le pacte et à changer leurs habitudes de vie. Dans cette magnifique photo de Jacques Nadeau, Janette Bertrand enveloppe Roy Dupuis de sa tendresse. « Je suis arrière-grand-mère de cinq petites filles, et je n’ai pas le droit de ne pas faire quelque chose pour que leurs enfants puissent respirer l’air et boire de l’eau », avait-elle préalablement déclaré. Jacques Nadeau Le Devoir