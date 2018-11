Quoi surveiller aujourd'hui?

Un deuxième budget pour Valérie Plante

Un an après son élection à la mairie de Montréal et dix mois après avoir présenté un premier budget abondamment critiqué, Valérie Plante dépose aujourd'hui un deuxième exercice fiscal. Ce budget sera particulièrement axé sur l’économie et l’environnement, a prévenu hier la mairesse.



Si Valérie Plante tient parole, les hausses de taxes imposées aux Montréalais en 2019 ne devraient pas dépasser 1,72%, soit le taux d’inflation anticipé du Conference Board du Canada.