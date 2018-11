Le jeu Fortnite utilisé par un cyberprédateur

Un cyberprédateur utilise le populaire jeu Fortnite pour appâter des adolescents et les amener à envoyer des images intimes d’eux-mêmes. La police de Richelieu Saint-Laurent enquête sur ce phénomène de « sextorsion » et demande aux parents d’être particulièrement vigilants pour éviter que le suspect fasse plus de victimes.

« Nous avons eu quatre cas avec exactement le même mode de fonctionnement d’un cyberprédateur qui nous ont été transmis ces dernières semaines au bureau des enquêtes criminelles », explique le sergent Jean-Luc Tremblay de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent.

En se créant une fausse identité sur Instagram, le cyberprédateur réussit à intégrer des groupes d’amis. Il leur offre alors un code pour accéder à un niveau supérieur du jeu Fortnite, très populaire auprès des adolescents.

« C’est l’appât pour amener le jeune intéressé à avoir une conversation privée », résume le sergent Tremblay. Une fois que la discussion privée est amorcée, le suspect tente d’obtenir des images intimes.

Le cyberprédateur fonctionne généralement « par petits pas », précise le policier. « Il y a un premier geste qui est généralement fait par la victime qui la rend suffisamment mal à l’aise. Le cyberprédateur menace ensuite de diffuser cette image à ses amis si elle ne répond pas à sa prochaine demande, amenant la victime à faire un geste supplémentaire. C’est là qu’on parle de sextorsion. »

Dans les quatre cas rapportés à la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, les victimes étaient de jeunes garçons de niveau secondaire. Il n’y avait pas de liens entre eux et ils ne fréquentaient pas la même école.

« Le mode de fonctionnement nous laisse croire que c’est vraiment élargi […] C’est important que les gens puissent se protéger si le ou les suspects ou le réseau se manifestent à nouveau », ajoute le policier.

Une lettre a été envoyée à tous les parents de la Commission scolaire des Patriotes de même qu’aux écoles privées du secteur pour les aviser de cette menace.

À la commission scolaire, on affirme avoir servi de « courroie de transmission » pour permettre aux policiers de joindre rapidement le plus grand nombre de parents. « Notre but, c’est d’épauler les parents pour leur permettre d’amorcer une discussion avec leurs enfants », répond la directrice adjointe Lyne Arcand.

Le sergent Tremblay n’était pas en mesure de dire si d’autres cas ont été rapportés à d’autres corps policiers. L’enquête est toujours en cours.