Les vestiges d'une palissade datant de 1693 découverts à Québec

Le voile a été levé mardi sur la « palissade de Beaucourt », l'un des derniers grands secrets du Vieux-Québec.

Les vestiges de 325 ans qui viennent d’être découverts prennent la forme d’une grande enceinte de bois de 4 mètres de haut et d’une vingtaine de mètres de long. Étant donné sa grande fragilité, on ignore encore de quelle façon elle pourra être mise en valeur.

Pour l’heure, les archéologues mènent une véritable course contre la montre pour mettre les vestiges à l’abri avant l’hiver. Faite de bois aujourd’hui gorgé d’eau, la palissade devra être démontée pièce par pièce avant le gel.

Elle fera ensuite l’objet d’une lente opération de séchage contrôlé. « On me dit que ça va prendre deux ans avant que ça sèche », s’est étonné le premier ministre François Legault lors de l’annonce mardi matin, au Musée de la civilisation. « Je voudrais remercier tous les professionnels qui ont réussi à faire le travail. »

« La palissade faisait partie des quelques secrets qui restaient à éclaircir sur cette ville-là », a lancé quant à lui le maire de Québec, Régis Labeaum,e qui a souligné que cette découverte allait « renforcer le statut de patrimoine mondial de la ville ».

La palissade de Beaucourt

Construite en 1693 pour résister à l’artillerie anglaise, la palissade fait au total 20 mètres de long mais seule la portion centrale — en meilleur état — sera préservée. Elle a été baptisée « palissade de Beaucourt » du nom du militaire qu’il l’a conçue.

Découverte par hasard il y a 10 jours sur le chantier d’un complexe de condominiums, elle se trouve derrière la rue Sainte-Ursule, en plein coeur du Vieux-Québec.

Elle se distingue du reste des fortifications par sa conception faite d’un mélange de terre et de bois, plus massif et élaboré que les autres ouvrages découverts depuis 1978.

D’autres détails suivront.