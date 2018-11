Le prix du jour: Médicis

Avec la remise du prix Femina, hier, s'ouvrait la saison des récompenses littéraires en France. Nous connaîtrons donc aujourd'hui le lauréat du prix Médicis, qui compte sept finalistes et récompense, en plus d'un ouvrage de fiction français, un livre étranger et un essai.



Suivront au cours de la semaine les remises des prix Goncourt et Renaudot (mercredi) de même que des prix Décembre et Flore (8 novembre).