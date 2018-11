Jonathan Bettez: le DPCP ne fera pas appel du jugement

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne fera pas appel du jugement par lequel Jonathan Bettez a été acquitté de toutes les accusations liées à la pornographie juvénile portées contre lui. Le porte-parole du DPCP, Me Jean Pascal Boucher, a confirmé lundi qu’une équipe de procureurs expérimentés a pris cette décision après une analyse rigoureuse des faits et du droit. Le 12 octobre, le juge Lacoursière, de la Cour du Québec, avait acquitté M. Bettez et invalidé les mandats de perquisition qui avaient permis de rassembler des preuves. La décision reconnaissait que les droits de M. Bettez avaient été violés dans le cadre de l’enquête policière.