En visite: des femmes puissantes

Le sommet Fortune’s Most Powerful Women (« les femmes les plus puissantes ») aura lieu aujourd’hui et demain à Montréal. Lors de cet événement, qui en est à sa vingtième année, des femmes occupant des postes de présidente-directrice générale, de leader d’opinion, d’entrepreneure, de haute fonctionnaire ou d’élue échangeront sur le rôle qu’elles peuvent jouer pour « faire avancer la croissance économique mondiale ».

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, la chef de la direction de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Helena Foulkes, et la grande patronne de Lockheed Martin, Marillyn Hewson, feront partie des participantes qui se retrouveront à l’hôtel Ritz-Carlton.

Justin Trudeau sera aussi présent. C’est lui qui avait invité les organisateurs de l’événement à tenir l’édition 2018 du sommet au Canada.