Quoi surveiller cette fin de semaine?

Dans le rétroviseur: Barack Obama

Il y a 10 ans aujourd'hui, le 4 novembre 2008, Barack Obama devenait le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Avec son célèbre «Yes We Can» et ses discours électrisant les foules, l'ancien sénateur s'était fait le porte-parole de l'espoir et du renouveau politique. Ses deux mandats auront été faits de réussites... et de certains échecs — il aura bien mis sur pied l'Obamacare, mais n'aura pas respecté sa promesse de fermer la prison de Guantánamo.