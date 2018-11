Les photos de la semaine du 28 octobre

6 Montréal (Québec), 31 octobre 2018 | Fantômes, sorcières, vampires et autres morts-vivants ont envahi les rues de Montréal mercredi soir. Célébrée la veille de la Toussaint, l’Halloween est devenue une tradition pour les enfants qui aiment faire preuve d’imagination et se déguiser pour l’occasion. Munis de leurs plus beaux costume et maquillage, petits et grands ont ainsi défilé de porte en porte, espérant amasser de nombreuses friandises à se mettre sous la dent. D’autres ont préféré errer dans leur quartier pour effrayer les passants. Jacques Nadeau Le Devoir