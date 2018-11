Churchill Falls: victoire décisive pour Hydro-Québec

La Cour suprême du Canada clôt (définitivement ?) l’interminable litige opposant Churchill Falls (Labrador) Corporation (CFLCo) à Hydro-Québec. Bien qu’il lui ait été extrêmement défavorable, la société de Terre-Neuve ne peut exiger la réouverture du contrat la liant pour encore 23 ans à la société d’État québécoise.

Au cœur du conflit, les profits pharaoniques qu’engrange Hydro-Québec en achetant au rabais l’hydroélectricité de CFLCo, qu’elle revend ensuite à gros prix sur les marchés américains. En 2008, par exemple, Hydro-Québec revendait à 9 cents le kilowatt-heure (kWh) l’hydroélectricité qu’elle payait 36 fois moins cher (0,25 cent). Ce contrat, signé en 1969, doit prendre fin en 2041. L’ancien premier ministre de Terre-Neuve Danny Williams a déjà affirmé que le Québec avait fait des profits de 22 milliards de dollars avec Churchill Falls, contre seulement 1 milliard pour sa province.

CFLCo exigeait que le contrat soit renégocié au nom de deux principes. D’abord, parce que l’entente entre les deux parties était à ses yeux de nature « relationnelle » et contenait donc une clause implicite obligeant les parties à en renégocier les termes si les circonstances venaient à changer. Ensuite, parce que les notions de bonne foi et d’équité contenues dans le Code civil québécois commandent une telle renégociation en cas d’événements imprévisibles survenus. La société terre-neuvienne faisait valoir que personne n’avait prévu en 1969 que le prix de l’électricité augmenterait à ce point sur les marchés internationaux.

Dans un jugement à sept contre un — l’unique juge de Terre-Neuve, Malcolm Rowe, faisant bande à part —, le plus haut tribunal rejette ces deux arguments. « Peu importe l’angle sous lequel on l’aborde, l’appel doit être rejeté », écrit le juge Clément Gascon au nom de la majorité. Pour répondre au premier argument, il écrit que « le contrat d’électricité prévoit une série de prestations déterminées et détaillées plutôt qu’une coordination économique flexible. Il ne s’agit donc pas d’un contrat relationnel ». Quant au second argument, la Cour rappelle que le législateur québécois a volontairement refusé en 1994 d’inclure dans son Code civil la notion d’imprévisibilité.

La Cour rappelle que le contrat d’origine contenait un risque important pour Hydro-Québec. En effet, la société d’État s’engageait à acheter une quantité prédéterminée d’électricité, indépendamment de ses besoins. Ce faisant, elle garantissait à CFLCo une source stable de revenus qui lui a permis de contracter les emprunts nécessaires à la construction du barrage sur le fleuve Churchill. CFLCo « a obtenu ce qu’elle s’attendait à recevoir en vertu du contrat d’électricité, soit la possibilité de financer la centrale par voie d’emprunts et un rendement sur son investissement qu’elle jugeait raisonnable au moment de la signature du contrat ».

Le juge Gascon rappelle en outre que « les deux parties au contrat étaient aguerries et ont longuement négocié les clauses ». « Elles se sont engagées en toute connaissance de cause et leur comportement révèle l’intention de faire supporter par l’une d’elles [Hydro-Québec] le risque de variation des prix de l’électricité. Invoquer l’équité dans ce contexte, c’est plaider en quelque sorte que la justice exige que le droit québécois reconnaisse que le changement dans les circonstances des parties à un contrat justifie à tout coup la renégociation de celui-ci, ce qui heurterait violemment l’intention législative à l’effet contraire. »

Dans son jugement dissident, le Terre-Neuvien Malcolm Rowe adhère au contraire à la thèse que le contrat entre les parties était « relationnel ». « Les parties avaient implicitement l’obligation de collaborer pour établir un mécanisme de répartition des profits extraordinaires générés », écrit-il. Il ajoute qu’« un déséquilibre de cette nature et de cette ampleur va au-delà de ce que les parties avaient à l’esprit lorsqu’elles ont conclu leur accord ».

Ce jugement sera-t-il le dernier dans cette affaire ? C’est la 16e fois qu’un tribunal appelé à se pencher sur ce dossier donne raison à Hydro-Québec, une troisième fois pour la Cour suprême du Canada. CFLCo n’a jamais gagné sa cause.

En outre, la Cour suprême rappelle qu’il y a prescription : CFLCo a attendu trop longtemps pour déposer sa requête. Celle-ci a été déposée en 2009. Or, c’est en 1997 que la US Federal Energy Regulatory Commission a rendu une décision libéralisant le marché de l’électricité qui a eu pour effet de faire augmenter les profits engendrés par Hydro-Québec. Les juges estiment donc que le délai de prescription de trois ans est survenu en 2000. Dans sa dissidence, le juge Rowe estime au contraire, comme le plaidait CFLCo, que comme la violation de l’obligation de bonne foi était continue, le décompte pour la prescription était remis à zéro chaque jour.

Québec se réjouit de la décision

Le ministre québécois de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a salué la décision du plus haut tribunal du pays. Le gouvernement québécois est « très satisfait du dénouement [du] dossier », a-t-il indiqué lors d’un bref point de presse vendredi.

Après avoir répété qu’« Hydro-Québec a toujours agi de bonne foi » durant les négociations avec CFLCo, M. Julien a invité le gouvernement de Terre-Neuve–et–Labrador à « regarder vers l’avant » en « all[ant] plus loin », de concert avec le Québec, « dans de futurs projets » hydroélectriques et miniers.

Dissimulant sa joie, le premier ministre québécois, François Legault, a dit souhaiter un réchauffement de la relation entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Une volonté partagée, selon lui, par son homologue Dwight Ball. Les deux premiers ministres ont « convenu » de « travailler ensemble pour l’avenir » après le dévoilement de la décision de la Cour suprême, a indiqué M. Legault sur Twitter.

J’ai parlé au premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, mercredi, et nous avons convenu que, peu importe le jugement, nous allons travailler ensemble pour l’avenir. — François Legault (@francoislegault) 2 novembre 2018

Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a pour sa part rappelé que « le Québec s’est fait voler le territoire du Labrador en 1927 à la suite d’une décision arbitraire » du Conseil privé de Londres. « Ce sera ma réaction », a-t-il précisé sur le réseau social.

Un autre fait, historique celui-ci. Le Québec s'est fait voler le territoire du Labrador en 1927 suite à une décision arbitraire. Ce sera ma réaction. https://t.co/31QgwCFU5E — Pascal Bérubé (@PascalBerube) 2 novembre 2018

