Écoles francophones fermées dans la région d’Edmundston

Toutes les opérations du District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), au Nouveau-Brunswick, sont suspendues pour toute la journée du 31 octobre, pour des raisons incontrôlables selon ce qu’affirme la direction.



Ces raisons n’ont pas encore été précisées par les dirigeants du DSFNO, qui a 19 écoles francophones sous sa responsabilité. Toutes les écoles et tous les bureaux sont fermés pour la journée.



Un déploiement policier a été aperçu mercredi matin près de l’école Cité des Jeunes A.-M.-Sormany située sur la rue Martin, à Edmundston, mais on en ignore la raison et si elle est liée à la suspension des activités. Des agents de la Force policière d’Edmundston et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont sur les lieux selon ce qu’a appris la station radiophonique CJEM.



La Cité des Jeunes A.-M.-Sormany est une école secondaire qui regroupe environ 1000 élèves provenant de plusieurs secteurs du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, de Connors à Sainte-Anne-de-Madawaska.



L’équipe du DSFNO comprend près de 880 employés permanents, dont 411 membres du personnel enseignant, 250 membres du personnel de soutien à l’enseignement et 40 membres des directions des écoles. Le nombre d’élèves s’élève à plus de 5300.