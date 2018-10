Une statue géante pour l’Inde

Après le plus long pont du monde, inauguré en Chine la semaine dernière, voici venue la plus haute statue du monde : la « statue de l’Unité », haute de 182 mètres. Le premier ministre indien, Narendra Modi, participera aujourd’hui à l’inauguration de cette oeuvre géante, érigée dans l’État du Gujarat et dédiée au leader de l’indépendance indienne, Sardar Vallabhbhai Patel.

Mais cette statue porte un nom quelque peu… ironique : les communautés locales sont en colère et réclament des compensations. Des manifestations pourraient d’ailleurs perturber l’inauguration.