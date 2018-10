La famille de Nicholas Gibbs poursuit la Ville de Montréal

La famille de Nicholas Gibbs, abattu par des policiers en août dernier, a intenté une poursuite contre la Ville de Montréal et lui réclame plus d’un million de dollars.

Les proches de l’homme noir de 23 ans, père de trois enfants en bas âge, estiment que les policiers auraient dû agir autrement lorsqu’ils sont intervenus le 21 août sur les lieux d’une bagarre dans Notre-Dame-de-Grâce.

Les policiers auraient utilisé du poivre de Cayenne et eu recours à un pistolet à impulsion électrique lors de l’intervention. Mais ils auraient par la suite tiré cinq coups de feu en direction de M. Gibbs, dont deux alors que celui-ci avait le dos tourné, soutient la famille.

Les proches réclament 1,035 million de dollars en dommages moraux et 100 000 $ en dommages punitifs à la Ville de Montréal.

La famille a présenté aux médias mardi une vidéo d’une partie de l’intervention. Les images, tournées par un témoin à partir d’un immeuble du secteur, ne permettent pas de confirmer si M. Gibbs avait un couteau en main comme l’avait soutenu le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite de l’intervention.

Le militant pour les droits de la personne Will Prosper reproche aux policiers de ne pas avoir engagé le dialogue avec Nicholas Gibbs — qui, dit-il, paraissait calme et non menaçant —, et de s’être limités à lui crier des ordres en français.

« Nicholas devrait être vivant aujourd’hui », soutient M. Prosper.

En février dernier, la famille de Pierre Coriolan, mort le 27 juin 2017 lors d’une intervention policière musclée, avait déposé une poursuite d’un peu plus de 160 000 $ contre la Ville de Montréal. L’homme de 58 ans était en détresse psychologique et il ne représentait pas une menace, faisaient valoir ses proches.