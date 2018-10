L’Afrique en Allemagne

Onze pays d’Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie) sont à Berlin aujourd’hui pour le sommet Compact With Africa, une grand-messe diplomatique, initiée par l’Allemagne l’an dernier au G20, qui vise à accroître l’investissement en Afrique et à coordonner des réformes économiques au sein des pays.

Ce sera l’occasion d’entendre les chefs d’État — tous présents, apparemment même le président tunisien malgré l’attentat d’hier à Tunis — de même que des patrons du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale.