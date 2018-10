Des procès

Une très intrigante cause climatique arrive aussi devant un tribunal fédéral américain dans les prochaines heures. Vingt et un jeunes de l’Oregon poursuivent l’État fédéral. Ils lui reprochent de ne pas les protéger contre les changements climatiques en encourageant la consommation d’énergies fossiles. Le gouvernement Trump et celui de Barack Obama ont tenté en vain de faire déclarer la cause irrecevable.

Au Bangladesh, à Dacca, le verdict est rendu dans l’affaire de la chef de l’opposition, Khaleda Zia. Elle est accusée de corruption du temps où elle servait comme première ministre.