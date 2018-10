Quoi retenir de la fin de semaine?

Fusillade à Pittsburgh

Une fusillade a fait au moins 11 morts et 6 blessés samedi dans une synagogue de Pittsburgh, aux États-Unis. Le suspect, identifié par les autorités comme étant Robert Bowers, a ouvert le feu au cours d’une cérémonie célébrant la naissance d’un enfant dans la synagogue Tree of Life. Blessé lors de son arrestation, il a été placé en garde à vue et hospitalisé. Il a été inculpé de 29 chefs d’accusation pour crimes fédéraux et risque la peine de mort.

Samedi soir, plusieurs veillées à la bougie ont été organisées à proximité de la synagogue, réunissant des dizaines d’habitants de Pittsburgh. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les drapeaux américains seront mis en berne jusqu’au 31 octobre sur les bâtiments publics, dans les camps militaires, dans les bases navales et sur les navires de guerre.

Dimanche, les onze victimes de l’attaque ont été identifiées. Il s’agit de trois femmes et de huit hommes, âgés de 54 à 97 ans. Les autorités ont confirmé dans la journée que Robert Bowers a vociféré « son désir de tuer des juifs » et évoqué le « génocide » au moment du crime.